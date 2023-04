En la Región Centro- Desierto vigilarán 24/7 las carreteras

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo inicial de evitar accidentes trágicos en las carreteras federales 30, 53 y 57, derivados del consumo excesivo de alcohol, corporaciones municipales, estatales y federales estarán vigilando las 24 horas, con despliegues operativos; los 12 municipios que comprenden la Región Centro-Desierto de Coahuila.

Rodrigo Chaires Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que están coordinados desde policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus corporaciones PAR, PEC y PCC, Fiscalía General del estado, Guardia

Durante esta temporada son constantes los accidentes viales, gran parte de ellos se dan en la carretera federal 30 por el traslado de gran cantidad de turistas que hay en los municipios de la región, en tanto se dará prioridad a la vigilancia de esta vía.

CUIDADO CON LOS EXCESOS

Se estará vigilando la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas y sobre todo que las personas no conduzcan en estado de ebriedad, esto además de poder constituir una falta administrativa también es un delito.

Se estará pendiente de la venta de bebidas alcohólicas que esté dentro de los horarios permitidos en los reglamentos estatales y municipales y que en los balnearios que no suceda ningún accidente.

El funcionario dijo que esta operatividad no es represiva, cada corporación tiene instrucciones de ver las cosas con criterio, por ser un periodo vacacional donde las familias salen a disfrutar.

“ El fin no es represivo, sabemos que esta semana se toma por muchas familias para descansar, queremos hacerlo como exhorto y únicamente que tengan conocimiento de que todo exceso conlleva una responsabilidad, incluso puede constituir algún delito.

“Vamos a estar al pendiente de esto, se trabaja en temas de prevención, esperemos no se dé ningún caso, vamos a ser tolerantes dentro desde luego de lo que pudiera no excederse o no causar daño a otras personas, porque es un riesgo para la familia y los demás conducir en estado de ebriedad”, puntualizó.

Dijo que los despliegues están listos, todas las corporaciones están enterradas de las prevenciones que se deben de hacer, toda la actividad se estará recibiendo y distribuyendo a la corporación correspondiente a través del C4, de Frontera, Coahuila.