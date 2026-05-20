Salud y atención a las adicciones, prioridad para Enrique Sánchez en la colonia Morelos

El candidato del Partido Verde al Congreso del Estado por el Distrito 6, Enrique Sánchez, recorrió este martes la colonia Morelos, donde dialogó de frente con vecinos y presentó sus principales propuestas de campaña.

Acompañado de su equipo de trabajo y ciudadanos que respaldan su proyecto, Enrique Sánchez escuchó las necesidades de las familias del sector y reiteró su compromiso de trabajar por las problemáticas que más afectan a la región.

La creación de centros de atención contra adicciones

Una de las propuestas que mayor aceptación tuvo entre los colonos fue la creación de centros de atención contra las adicciones, tema que generó gran interés entre los habitantes debido a la falta de espacios públicos donde las familias puedan recibir apoyo y atención para sus seres queridos que atraviesan esta difícil situación.

Compromiso de Enrique Sánchez con la comunidad

Enrique Sánchez, quien cuenta con amplia experiencia en el sector salud, señaló que este proyecto será impulsado desde el Congreso del Estado con el objetivo de que llegue a todos los rincones de Coahuila y pueda brindar atención digna y oportuna a quienes más lo necesitan.