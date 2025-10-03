Entrega de mobiliario escolar para mejorar condiciones educativas

Castaños, Coah.- Como parte del programa Impulso Educativo de Mejora Coahuila, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de mobiliario en la escuela Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Emiliano Zapata.

En total se entregaron 18 mesas, 38 sillas, un escritorio, la silla para el docente y un pintarrón, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para el aprendizaje de las niñas y niños de este plantel.

En la ceremonia estuvo presente el Director de Servicios Educativos, Abraham González Ruiz; la directora del plantel, Beatriz Arizpe, funcionarios municipales, padres de familia y estudiantes de esta institución.

"Quiero agradecer principalmente a nuestro gobernador Ing. Manolo Jiménez por este gran apoyo y beneficio para las niñas y niños de este plantel, sin duda fortalecerá el entorno de aprendizaje de los estudiantes", destacó en su mensaje la presidenta municipal.

Sifuentes Zamora comentó que la entrega de este mobiliario permitirá contar con mejores condiciones para los estudiantes, ahora corresponde a los alumnos hacer buen uso de él porque es el patrimonio de la institución que servirá para futuras generaciones.

Asimismo, reiteró que la educación es una de las prioridades de la administración municipal, por ello se han implementado distintas acciones para seguir apoyando y fortaleciendo en lo que sea necesario.

"Sabemos que necesidades hay muchas, pero estamos atendiendo poco a poco cada una de ellas. No tengan duda que cuentan conmigo para seguir trabajando en conjunto con personal docente, padres de familia y alumnos para garantizar un mejor entorno para nuestras niñas, niños y jóvenes", afirmó la edil.

Para finalizar, Sifuentes Zamora comentó que de la mano del Gobierno del Estado a través de la estrategia Mejora Coahuila seguirán trabajando para que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para su aprendizaje.