Entrega Frontera fierro de herrar

FRONTERA COAH-. El Ayuntamiento de Frontera a través del departamento de Fomento Agropecuario hizo entrega de certificados y credenciales de fierros de herrar a productores del campo, esto les permitirá tener más seguridad de sus animales y poder acceder a programas.

Fue en la sala de Cabildo en donde el alcalde Roberto Piña recibió a los productores quienes estuvieron acompañados de Roberto del Bosque; director de Fomento Agropecuario quien los asesoró para poder conseguir estos certificados y fierros.

Se entregaron a dos productores del Ejido Pozuelos de Arriba así como a uno del Ejido de 8 de Enero y uno más del municipio de Frontera, el director comentó que esto es algo muy importante para productores porque empiezan programas y deben tener papelería en orden para entrar y ser candidatos a recibir los beneficios.

Comentó que errar sus animales significa ponerles su marca y sobre ese trámite pueden sacar un arete para identificar al animal más fácil ante un robo o extravío.

Este trámite se tardó de mes y medio a 2 meses pero son muchos los requisitos, hay que apoyar a productores en hacerlo porque prácticamente el fierro esta gratis es de 590, por eso muchos quieren aprovechar.

Mencionó que uno de los detalles es que les piden un contrato de arrendamiento para quienes no tienen terreno, ese tiene un costo de mil pesos ante un notario y luego van a Saltillo al Registro Agrario ya gastaron unos 2 mil pesos luego para recogerlo suman 4 o 5 mil pesos.

"Mejor que les cobren el fierro y no todos los trámites pero dice el secretario que no pueden decidir nada pero para hacer una ley programa o algo necesitan contar con los productores debieron", comentó el director.

Dijo que este año así empezaron con muchos requisitos, pues si no tienen vacas ni borregos y lleva el fierro para que se lo autoricen le quitan la seña aunque el productor posiblemente mañana tenga ganado y no, no quieren son muchos requisitos.

Comentó que en Frontera hay hijos de ejidatarios a los que se les ha complicado mucho y dicen que el fierro está gratis pero pues sale más barato, ahorita tiene un paquete de 10 personas por mandar, ha enfocado tiempo pues lo mandó y le regresaron la papelería, ya corrigió las observaciones y ya volvió a integrar todos los requisitos.

El director mencionó que al tener el fierro el animal está protegido seguro lo pueden identificar más fácilmente dijo que desde hace tiempo que no se presentan robos de animales pero lo más conveniente es prevenir y para eso es importante el fierro por lo que exhortó a los ganaderos a aprovechar y empezar el proceso.