Entrega Gobernador apoyos en Castaños

Castaños Coah.- El gobernador del Estado Rubén Moreira sigue entregando apoyos; la noche de ayer se reunió nuevamente con los integrantes de la Confederación Nacional Campesina en el salón de la Sección 38 para hacer la rifa de seis apoyos entre los 24 ejidos del Municipio.

En el evento estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, los apoyos fueron de 40 mil pesos donde las comunidades beneficiadas fueron Presa Chaires, San Francisco, Dolores, Ácambaro, Estación Baján y La Bolita.

El Mandatario Estatal mencionó que continúa cerrando compromisos como son la entrega de apoyos a los campesinos y la inauguración de puentes en diversas partes de la entidad, comentó que la próxima semana estarán concluyendo la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro y en los últimos días de su administración entregarán el puente que se construye en Sabinas.

Durante el evento decenas de miembros de la CNC entregaron un reconocimiento al gobernador Rubén Moreira por el apoyo que les brindó durante estos seis años, en el lugar también se reconoció el esfuerzo de Elías Delgado y Carmelita López como pioneros de la Confederación Nacional Campesina.

Como se recordará, el pasado domingo en un evento celebrado en el salón González, se realizó la entrega de 38 proyectos, inversión superior a los 2 millones de pesos por parte del proyecto de Concurrencia.