Entregan el “68 y Más”

FRONTERA., COAH.- Más de mil apoyos del programa “68 y Más” fueron entregados la tarde de ayer a personas de la tercera edad de este municipio, esto mediante la nueva modalidad de entrega que es por medio de los denominados Servidores de la Nación.

Brenda Navarro, dijo que en días anteriores se les entregó directamente en sus domicilios la orden de pago a cada uno de los abuelitos, quienes acudieron directamente a recibir el cobro en las instalaciones de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Frontera.

Bajo la nueva modalidad, entregan apoyos de 68 y más, así como becas para personas con discapacidad.

Explicó que gracias a este proyecto se pudo beneficiar a más de mil personas de entre 65 y 68 años de edad, quienes se hicieron acreedores de este beneficio del Gobierno Federal, gracias a un estudio socio económico que les fue realizado para que los recursos fueran entregados solamente a quienes más lo necesitan.

Indició que para esta entrega, los abuelos recibieron en su domicilio una orden de pago para que de manera directa y en la fecha señalada acudieran a recoger su recurso que consta de 2 mil 550 pesos bimestrales, con los que se pretende ayudarles a vivir mejor, adquirir sus alimentos y medicamentos.

Mencionó que además de estos apoyos, se entregó el beneficio a niños y jóvenes con alguna discapacidad, quienes fueron directamente a las instalaciones de la oficina de los programas sociales para que se les incluyera en estas becas que son para menores de 29 años.

Cabe señalar que cada uno de estos apoyos es entregado gracias al Gobierno Federal, quien constantemente está renovando los padrones para que todas las personas que cumplan con los requisitos, puedan accesar a estos beneficios con los que se pretende acabar con la pobreza en todos los rincones del país.