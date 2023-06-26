Envía Juan Antonio pipas a las colonias

Castaños; Coah.-Como parte del plan emergente que ha activado el alcalde de Castaños Juan Antonio Garza García para garantizar el suministro de agua durante el verano, arrancaron este sábado desde temprana hora con los rondines en la colonia California con una flotilla de 10 pipas mismas que estarán recorriendo el sector durante todo el día.

Se invita a la comunidad agendar la visita de las pipas del ayuntamiento a su domicilio, enviando un mensaje vía whatsApp al número 866 137 40 36.

Cabe mencionar que durante la semana se ha incrementado el número de peticiones solicitando el vital líquido, todo se debe a un daño en el pozo de agua California mismo que abastece a la mayoría de las colonias de esta ciudad.

El alcalde informó que dicho pozo se encuentra trabajando los 365 días del año las 24 horas del día bombeando agua a una profundidad de 200 metros para proveer un total de 27 litros por segundo, por lo cual se ha puesto especial atención a mantenerlo en óptimas condiciones realizando apenas en octubre pasado la instalación de un motor y una bomba de mayor capacidad.

Siguiendo la misma línea de trabajo en el pozo del Magisterio también se realizaron las reparaciones oportunas para que volviera a bombear agua hacia las colonias Villas de Guadalupe, Héroes del 47 y la Zona Centro, donde personalmente el regidor de SIMAS, Rafael Juárez, supervisó que el vital líquido ya estuviera llegando a los hogares.