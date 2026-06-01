Cuatro Ciénegas se destaca en el foro de jóvenes MAB en Italia

La Reserva de la Biosfera de Cuatro Ciénegas tuvo presencia internacional en el Tercer Foro de Jóvenes MAB "Comprometidos con el futuro que queremos", celebrado del 16 al 24 de mayo de 2026 en la Reserva de la Biosfera del Delta del Po, en Italia, donde participaron más de 200 jóvenes provenientes de 109 países.

Erwin Ricardo Morales Guajardo, integrante de la Reserva de la Biosfera de Cuatro Ciénegas, fue seleccionado para representar no solo a este importante ecosistema coahuilense, sino también a México, país que cuenta con más de 40 reservas de la biosfera reconocidas por la UNESCO.

Durante el encuentro internacional, los participantes intercambiaron experiencias sobre las principales amenazas que enfrentan las reservas de la biosfera, así como las estrategias que se implementan para la conservación de la biodiversidad, la protección del patrimonio cultural y natural, y la lucha contra el cambio climático.

Morales Guajardo explicó que uno de los principales objetivos de su participación fue fortalecer la red juvenil que existe en Cuatro Ciénegas mediante la adquisición de conocimientos y la creación de vínculos con organizaciones y jóvenes de otras partes del mundo. "Traemos nuevas ideas, experiencias y conexiones que permitirán fortalecer la participación de los jóvenes en la gestión y conservación de nuestra reserva. Hay mucho talento en Cuatro Ciénegas y queremos que las nuevas generaciones sean protagonistas de estos esfuerzos", señaló.

El foro incluyó mesas de trabajo, debates temáticos y actividades enfocadas en gobernanza, innovación, ciencia, conservación ambiental y acción climática. Además, se alinearon los planes de trabajo de las redes juveniles de la UNESCO con la estrategia internacional que estará vigente de 2026 a 2035.

Entre los resultados más importantes destacó la posibilidad de establecer hermanamientos con otras reservas de la biosfera del mundo, cuyos representantes mostraron interés en compartir experiencias, tecnología y modelos de trabajo que han demostrado ser exitosos. "Ellos ya pasaron por procesos de prueba y error y están dispuestos a compartir ese conocimiento para fortalecer las acciones que ya realizamos en Cuatro Ciénegas", explicó.

Respecto al proceso de selección, detalló que la UNESCO lanzó una convocatoria internacional dirigida a jóvenes vinculados con reservas de la biosfera. Los aspirantes debieron presentar una carta de motivos y contar con el respaldo oficial de la reserva a la que pertenecen, siendo posteriormente evaluados por el Comité Juvenil MAB.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes a involucrarse en acciones de conservación y participación comunitaria.