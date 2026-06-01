Gachupín cierra campaña en Nadadores: apoyo ciudadano por un Coahuila seguro

Con el respaldo de cientos de ciudadanos que creen en un Coahuila seguro, con desarrollo y oportunidades para todas las familias, Gachupin y Pepe Cerda se acercan fortalecidos a la elección del 07 de Junio.

Con éxito se llevó a cabo un gran crucero de cierre de campaña en el municipio de Nadadores, donde quedó de manifiesto que la confianza de la gente continúa fortaleciendo el proyecto que encabeza Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC a la Diputación Local por el Distrito 06.

Durante el encuentro con la ciudadanía, electores de la Región Centro-Desierto dieron su respaldo a una propuesta cercana a la gente, basada en el trabajo, la experiencia y los resultados, reconociendo el impulso de seguir construyendo un estado con estabilidad, crecimiento y bienestar para todos.

Como parte de sus compromisos legislativos, Gachupín ha planteado iniciativas en bien de blindar la seguridad pública, respaldo al campo y a los productores locales; que se generen más oportunidades para jóvenes y mujeres, como dignificar los servicios de salud, promover la educación y gestionar mayor infraestructura para las comunidades que integran el Distrito 06.

"Vamos a ganar con la fuerza de la gente, con el respaldo de quienes desean que Coahuila siga siendo un estado seguro, con calidad de vida y oportunidades para todas y todos. Este es un proyecto ciudadano que escucha, trabaja y cumple", expresó el candidato.

En este marco, Héctor Miguel García Falcón y Pepe Cerda extendieron una invitación a todas las familias de Ciudad Frontera y región centro para asistir al gran cierre de campaña que se realizará hoy martes 2 de junio a las 6:30 de la tarde, en la calle Sonora número 104, Zona Centro, frente a la histórica Estación del Ferrocarril.

La celebración contará con la presentación musical de "La mera punta del tren" La Tropa Estrella, agrupación que pondrá el ambiente festivo para acompañar a simpatizantes, militantes y ciudadanos que han confiado en este proyecto durante toda la jornada electoral.