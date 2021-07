Es factible mezclar vacunas

FRONTERA., COAH. -El mezclar vacunas no es perjudicial e incluso puede incrementar la cobertura y creación de anti cuerpos para quien se las aplica de esa forma, así se está realizado la vacunación en varios países del mundo con total éxito, lo anterior explicó el Sub Director de Salud Municipal ante los cuestionamientos del sector magisterial sobre si aplicar o no una segunda dosis después de la Cancino que les fue inoculada.

Carlos Araiza dijo que no existe un estudio de posibles riesgos generados por mezclar vacunas de dos laboratorios distintos, incluso recalcó que en otros países realizan esta acción para reforzar la intensidad del biológico.

Dijo que, aunque no es necesario que los docentes que ya se aplicaron la unidosis de vacuna Cancino se apliquen una segunda dosis de otro laboratorio, pues lo único que provocan el ocupar espacios destinados para la gente de 40 y más que no ha sido vacunada.

Así mismo mencionó que si se realizan la prueba de anti cuerpos y les sale negativa, es porque estos se alojan en los linfocitos T que son el sistema de memoria del cuero, que permite defenderlo de cualquier virus extraño que intente invadir el organismo.

El Médico realizó un llamado a los docentes para que confíen en la efectividad de la vacuna y eviten acudir a los centros de vacunación ya que las dosis están calendarizadas para cada rango de edad y deben ser aplicadas a quienes verdaderamente les corresponde.

También lee: Doña Imelda no ha vuelto a su hogar