Doña Imelda no ha vuelto a su hogar

FRONTERA., COAH.- Delimitado con cintas de precaución se encuentra el domicilio de la señora Imelda Viera, quien el pasado 21 de julio fuera atacada vilmente por su hijo Mario Arturo quien bajo los influjos de estupefacientes la hirió con unas tijeras causándole heridas de gravedad.

Vecinos del lugar comentaron que desde el día de la riña la señora no ha vuelto a su hogar debido a que por varios días estuvo hospitalizada y posiblemente se encuentre siendo protegida por algún otro familiar durante su recuperación.

Al dialogar con algunos habitantes del sector quienes solicitaron omitir sus generales por temor a represalias, estos aseguraron que el comportamiento de Mario es cambiante, pues en ocasiones se le observa salir e incluso saludar a la gente, mientras que otras veces se encuentran aletargado y retraído, posiblemente por el uso de alguna droga.

Los habitantes de la privada Gabriel Calzada de la colonia Guadalupe Borja, aseguraron que, desde el día de la riña, no se ha observado movimiento en el domicilio, el cual se encuentra delimitado por cintas amarillas par evitar que se ingrese.

"Nosotros no queremos problemas, de hecho, nunca los hemos tenido, no sabemos dónde está ahora la señora Imelda, lamentamos mucho lo que sucedió, penamos que la iba a matar, gracias a Dios que no pasó nada, pero preferimos callar para evitar meternos en algún problema". Concluyó un vecino del sector en mención.