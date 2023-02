Es prioridad, la obra del arroyo Frontera

FRONTERA COAH-. Recientemente arrancó el año 2023 y todavía no llegan las participaciones federales, pero esperan buenas noticias, Frontera está participando en 18 proyectos, lo que más interesa es la obra del arroyo donde se requiere una inversión total de 350 millones de pesos.

Así lo comentó el alcalde Roberto Piña, comentó que están esperando, todo es un tema de aprobación hasta el mes de marzo, dijo que quisiera que le aprobaran la recuperación de las áreas verdes, el tema de asfalto, las unidades deportivas pero lo más necesario es lo del arroyo frontera.

"Eso es un gran aliciente no solo para Frontera sino para la Región, están buscando en la Comisión Nacional del Agua y en Hacienda, puede ser cualquiera de las dos secretarías, que son las que tienen el recursos suficiente para ese tipo de obras.

El alcalde comentó que no puedo perder la fe, que es con la que todos los días se levanta, el alcalde comentó que le dijeron que si no quedaba para este año sería para el próximo, a lo que el alcalde contestó que no, que la obra tiene que quedar para el día de hoy.

Debido a que se tiene hasta el mes de marzo se puede todavía aprobar proyectos, por ello siguen trabajando en el análisis costo beneficio ya está en hacienda y el proyecto se le entregará en unos dos meses, una vez que ingresa el análisis costo beneficio, ahora es el proyecto ejecutivo, ya está en la visualización de los proyectos y lo está haciendo la universidad Autónoma de Nuevo León.