Proyecto ferroviario en Coahuila: Evaluación de estación en parque industrial Santa María

SALTILLO, COAH.- Aunque avanza el proyecto del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, se mantiene la espera de la instalación de una estación en el parque industrial Santa María, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe. Así lo dio a conocer María Bárbara Cepeda Boehringer, Secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del Gobierno del Estado, quien detalló que la propuesta para contar con una estación en esta zona clave para la industria local continúa en evaluación por parte de las autoridades federales. "Hemos estado en reuniones constantes con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, dando seguimiento puntual a esta propuesta, como lo instruyó el gobernador Manolo Jiménez Salinas", explicó. Cepeda Boehringer recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo el banderazo de salida del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, lo que representa una ventaja para dar impulso a este tipo de propuestas complementarias, como la estación en Ramos Arizpe. De acuerdo con los avances del proyecto, el fallo de la licitación se espera para este mes de septiembre, con miras a iniciar las obras en octubre. Así mismo mencionó que a nivel local, las autoridades trabajan actualmente en la identificación de predios que requieren proceso de indemnización y liberación de derecho de vía, pasos clave para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. En cuanto a la propuesta específica de Ramos Arizpe, se solicitó información sobre el número de trabajadores que laboran en la zona industrial, con el objetivo de justificar técnicamente la necesidad de una estación en ese punto estratégico. "Es un tema que estamos empujando con fuerza, porque sabemos que sería muy beneficioso para los trabajadores, para la movilidad y para el crecimiento de nuestra industria", concluyó Cepeda.

HILDA 72

