Programa 'Amor en Movimiento' del DIF Saltillo Brinda Servicios de Salud

El DIF Saltillo informa sobre los servicios médicos gratuitos ofrecidos por la unidad móvil 'Amor en Movimiento' en diferentes sectores de Saltillo.

Por Staff / La Voz - 07 septiembre, 2025 - 08:18 p.m.
SALTILLO, COAHUILA.- El programa "Amor en Movimiento" del DIF Saltillo, que preside Luly López Naranjo, ha brindado, hasta el momento, más de 7 mil 850 servicios de salud y apoyos a personas que así lo necesitaron en colonias, ejidos y escuelas de diferentes sectores del municipio.

La Presidenta Honoraria del DIF, Luly López Naranjo, dio a conocer que esto ha sido posible gracias al apoyo del alcalde Javier Díaz González, así como al trabajo que realizan quienes recorren los diferentes sectores a bordo del camión en este esquema.

"Hemos apoyado a miles de saltillenses con las diferentes atenciones médicas que realizamos, las cuales son gratuitas, y vamos a seguir recorriendo las colonias y los ejidos de Saltillo, así como las escuelas para beneficiar a más personas", declaró López Naranjo.

El DIF Saltillo informó que desde que comenzó el programa de "Amor en Movimiento" se han realizado más de 2 mil 200 revisiones de optometría y se entregaron lentes a quienes los necesitaron de acuerdo a los resultados.

De igual forma, se han hecho casi 600 pruebas de audiometría y se obsequiaron los aparatos auditivos a quienes los requerían; además, se han regalado casi 200 glucómetros.

Además, del total de servicios de "Amor en Movimiento", casi 2 mil corresponden al rubro odontológico, en revisiones y tratamientos como limpiezas dentales, aplicaciones de flúor, obturaciones, sellado de fosetas y fisuras, cementaciones y extracciones por movilidad.

El DIF Municipal dio a conocer que el camión de "Amor en Movimiento" estuvo esta semana en la Escuela Coahuila, como parte de las actividades del inicio del ciclo escolar 2025-2026; además, este martes estará en la colonia Satélite Sur y el miércoles en Lomas de Zapalinamé.

Se exhorta a la población a estar al pendiente de los recorridos que hace esta unidad móvil y aprovechar los servicios de salud gratuitos que ofrece.

