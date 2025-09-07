Programa 'Amor en Movimiento' del DIF Saltillo Brinda Servicios de Salud

SALTILLO, COAHUILA.- El programa "Amor en Movimiento" del DIF Saltillo, que preside Luly López Naranjo, ha brindado, hasta el momento, más de 7 mil 850 servicios de salud y apoyos a personas que así lo necesitaron en colonias, ejidos y escuelas de diferentes sectores del municipio.

La Presidenta Honoraria del DIF, Luly López Naranjo, dio a conocer que esto ha sido posible gracias al apoyo del alcalde Javier Díaz González, así como al trabajo que realizan quienes recorren los diferentes sectores a bordo del camión en este esquema.

"Hemos apoyado a miles de saltillenses con las diferentes atenciones médicas que realizamos, las cuales son gratuitas, y vamos a seguir recorriendo las colonias y los ejidos de Saltillo, así como las escuelas para beneficiar a más personas", declaró López Naranjo.

El DIF Saltillo informó que desde que comenzó el programa de "Amor en Movimiento" se han realizado más de 2 mil 200 revisiones de optometría y se entregaron lentes a quienes los necesitaron de acuerdo a los resultados.

De igual forma, se han hecho casi 600 pruebas de audiometría y se obsequiaron los aparatos auditivos a quienes los requerían; además, se han regalado casi 200 glucómetros.

Además, del total de servicios de "Amor en Movimiento", casi 2 mil corresponden al rubro odontológico, en revisiones y tratamientos como limpiezas dentales, aplicaciones de flúor, obturaciones, sellado de fosetas y fisuras, cementaciones y extracciones por movilidad.

El DIF Municipal dio a conocer que el camión de "Amor en Movimiento" estuvo esta semana en la Escuela Coahuila, como parte de las actividades del inicio del ciclo escolar 2025-2026; además, este martes estará en la colonia Satélite Sur y el miércoles en Lomas de Zapalinamé.

Se exhorta a la población a estar al pendiente de los recorridos que hace esta unidad móvil y aprovechar los servicios de salud gratuitos que ofrece.