Llega reliquia de Carlo Acutis

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo vivió este fin de semana un acontecimiento histórico para la comunidad católica con la exposición de una reliquia de primer grado de Carlo Acutis, joven recientemente canonizado en el Vaticano y reconocido mundialmente como el "santo millennial".

La Diócesis de Saltillo organizó una jornada de veneración en distintos templos de la ciudad, donde los fieles pudieron acercarse a este signo de fe y participar en celebraciones eucarísticas.

Desde el sábado, la reliquia, un mechón de cabello del joven italiano, fue colocada en el Templo de Nuestra Señora de los Dolores, en el Fraccionamiento América, y posteriormente en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Santiago.

Carlo Acutis, nacido en 1991 en Londres y criado en Milán, murió a los 15 años a causa de una leucemia fulminante. Su vida breve estuvo marcada por una profunda devoción a la eucaristía y un compromiso con los más necesitados. Supo usar las herramientas digitales para evangelizar, lo que le valió ser llamado el "influencer de Dios".

El Papa Francisco anunció su canonización oficial tras el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión: la curación de un niño en Brasil y la recuperación de una joven en Costa Rica. Con ello, Acutis fue elevado a los altares, convirtiéndose en el primer santo de la llamada "era digital".

La presencia de su reliquia en Saltillo congregó a numerosos creyentes que acudieron a orar, agradecer y pedir su intercesión. El acontecimiento fue calificado como un momento de gran significado espiritual para la ciudad, al coincidir con la proclamación universal de su santidad.