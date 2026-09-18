Frontera: Félix Rodríguez impulsa estrategias educativas para padres y estudiantes

Con el objetivo de fortalecer la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, la Dirección de Educación de Frontera realizó una plática dirigida a integrantes de las sociedades de padres de familia y consejos escolares de participación social.

Félix Rodríguez Ramos, director de Educación municipal, explicó que la actividad se realizó en coordinación con el director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, como parte de las acciones solicitadas por el Gobierno del Estado para fortalecer la participación de las familias en el ámbito educativo.

La plática llevada a cabo en el DIF Frontera, abordó el papel de los padres en la educación de sus hijos, con estrategias para mejorar la comunicación y evitar prácticas como los gritos, regaños y castigos como principales métodos de disciplina. "Les vamos a dar estrategias, cómo hacerle para que los niños hagan caso a la primera. Y también se van a dar estrategias de cómo se adquiere o cómo se activa la atención, cómo se activa la memoria", explicó Rodríguez Ramos.

El funcionario señaló que también se proporcionaron herramientas de estudio para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad que se encuentren en riesgo de reprobar, particularmente en los casos en que las dificultades no necesariamente estén relacionadas con falta de estudio, sino con la ausencia de métodos y estrategias para aprender.

Para preescolar y primaria, las actividades se enfocaron en el papel de los padres dentro de la educación de sus hijos, así como en ejercicios relacionados con atención y memoria.

Otro de los temas abordados fue la creación de entornos escolares seguros y la importancia de establecer mecanismos de vinculación con instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y organismos de derechos humanos cuando sea necesario.

Rodríguez Ramos indicó que estas acciones forman parte de un trabajo conjunto entre las áreas de Educación y Arte y Cultura del Municipio, con actividades encaminadas a promover ambientes escolares seguros y una cultura de paz.

Como parte de esta estrategia, también se contempla llevar las actividades directamente a los planteles educativos cuando sea necesario, mediante reuniones con padres de familia y posteriormente con los alumnos.

El director de Educación señaló que la intención es mantener este esquema de trabajo en las escuelas de Frontera y proporcionar herramientas tanto a padres como a estudiantes para enfrentar distintas situaciones dentro del entorno educativo.