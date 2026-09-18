Protección Civil realiza simulacro de incendio en Clínica 10

La Dirección de Protección Civil de San Buenaventura afinó la coordinación para el Simulacro Nacional 2026, que se realizará mañana a las 12:00 horas, con participación de los 38 municipios de Coahuila.

Héctor Ramón Gutiérrez, director de Protección Civil municipal, informó que el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en las 32 entidades federativas y que en San Buenaventura tendrá como escenario principal el primer cuadro de la ciudad.

Explicó que desde la semana pasada se giraron los oficios correspondientes a los locatarios del primer cuadro, así como a negocios de mayor tamaño, para invitarlos a participar en el ejercicio de prevención.

Señaló que los tiempos exactos de respuesta de los simulacros realizados ayer todavía se encontraban en proceso de registro, aunque estimó que la atención de Protección Civil ocurrió entre los 10 y 15 minutos posteriores a la llamada. "Los tiempos no los tenemos registrados ahorita; ya que terminemos la eventualidad que estamos atendiendo, vamos a checar los tiempos de respuesta", explicó.

Agregó que la comunicación con la Unidad de Medicina Familiar número 10 del IMSS fue oportuna, lo que permitió coordinar el ejercicio con sus directivos, aunque tuvieron que modificar ligeramente el horario debido a fallas en la red de telefonía.

El simulacro realizado en la Clínica 10 contempló un supuesto incendio. La unidad médica cuenta con su propia brigada interna de Protección Civil, cuyos integrantes son los primeros respondientes ante una contingencia.

Gutiérrez explicó que, durante el ejercicio, la brigada interna evacuó a la mayor parte del personal y de los usuarios de la unidad médica antes de la llegada de los elementos municipales, quienes posteriormente evaluaron el área y reforzaron las acciones de respuesta.

Este fue el segundo simulacro realizado ayer en San Buenaventura. El primero se llevó a cabo a las 10:00 horas en las instalaciones del CBTA del municipio, donde también se evacuó a los alumnos antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

El director indicó que las cifras de personas evacuadas y los tiempos de respuesta de ambos ejercicios serían integrados en una bitácora para dejar constancia de los resultados.

Para el simulacro nacional de mañana, Protección Civil prevé la participación de establecimientos del primer cuadro y otros negocios del municipio. Gutiérrez destacó que los comercios pequeños enfrentan mayores dificultades para realizar estos ejercicios debido a que algunos cuentan únicamente con una o dos personas, mientras que establecimientos grandes pueden conformar brigadas internas.