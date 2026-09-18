Cabalgata Nocturna: Un recorrido mágico por San Buenaventura

Lo que comenzó como una plática entre amigos que comparten su afición por los caballos se convertirá mañana sábado en una nueva propuesta para las familias de San Buenaventura: la primera Cabalgata Nocturna, que recorrerá parte de la ciudad para concluir en las instalaciones de la feria.

Efraín Cavazos, uno de los organizadores, explicó que la iniciativa surgió de manera espontánea entre integrantes de un grupo de amigos que cuentan con caballos y decidieron poner en marcha un recorrido diferente a las cabalgatas tradicionales.

"Esto inició simplemente una plática entre amigos y de ahí decidimos ponerla en proceso, ayudando al municipio, cuyo objetivo es fortalecer las familias y los eventos familiares", señaló.

La Cabalgata Nocturna partirá de los Arcos de Santa Gertrudis a las 18:30 horas.

La cabalgata partirá a las 18:30 horas de los Arcos de Santa Gertrudis y continuará por distintos puntos de la ciudad, entre ellos el área de la secundaria, la Plaza Principal y el Árbol de la Vida, para posteriormente dirigirse a las instalaciones de la feria.

El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora 40 minutos a dos horas.

Cavazos destacó que realizar el evento durante la tarde-noche también responde a las condiciones climáticas de la región, con la intención de reducir la exposición de los caballos y de los propios participantes a las altas temperaturas.

La intención, dijo, es que esta primera edición permita conocer la respuesta de los cabalgantes y de las familias, y que, si resulta del agrado de los asistentes, pueda convertirse en una nueva tradición.

"Es otra, es otra totalmente diferente", aclaró al señalar que no pretende sustituir las cabalgatas tradicionales que ya se realizan en el municipio.

Efraín Cavazos destaca que el evento busca fortalecer la convivencia familiar en San Buenaventura.

Durante el recorrido habrá música en vivo con una tambora que acompañará a los participantes a lo largo de la ruta.

Al llegar a las instalaciones de la feria se contará con música en vivo, venta de alimentos y juegos mecánicos para los niños, con lo que se busca mantener el carácter familiar de la actividad.

Manuel Meza y Carlos Ibarra también participan en la organización de la cabalgata.

Por parte del Ayuntamiento, se manifestó el respaldo a la iniciativa impulsada por los ciudadanos.

"Estamos para apoyar a las nuevas ideas y los nuevos proyectos que traigan", expresó la representación municipal, al agradecer a los organizadores por promover una actividad de convivencia familiar.

Los organizadores hicieron un llamado a quienes acudan en vehículos a evitar llevar sus mascotas durante el recorrido, con el propósito de prevenir cualquier incidente y mantener condiciones adecuadas de seguridad para los caballos y los asistentes.

La invitación es para mañana sábado a las 18:30 horas, con salida desde los Arcos de Santa Gertrudis.