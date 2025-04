Exhorta PC no molestar a las abejas

La Dirección de Protección Civil de Frontera hizo un llamado a la ciudadanía para evitar molestar a los enjambres de abejas que se han detectado en distintos puntos del municipio, ya que generalmente se trata de grupos que van de paso y se retiran por sí solos en cuestión de horas.

El director de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo, informó que hasta el momento se han recibido tres reportes por presencia de abejas en áreas públicas y privadas. Los casos se han presentado en la plaza de la colonia Borja, en un taller ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, y en el interior de unos polines dentro de la empresa Nemak.

En todos los casos, las zonas fueron acordonadas para evitar incidentes, aunque el funcionario aclaró que en su mayoría se trata de enjambres que simplemente descansan por unas horas antes de continuar su trayecto.

"Si no las molestan, no les picarán", advirtió Palacios Cedillo, al señalar que el riesgo suele ser mínimo cuando no se interviene de manera indebida.

El director explicó que el personal de Protección Civil acude a cada reporte para evaluar el nivel de riesgo, y que solo en los casos en que las abejas representen un peligro para la población o hayan formado una colmena fija, se contacta a un apicultor para su manejo.

"Cuando representan un riesgo o ya tienen tiempo con su colmena, localizamos un apicultor para que nos ayude; si en caso de que él no pueda, actuamos nosotros, pero es el último de los casos", detalló.

El director funcionario exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, alejarse de los enjambres y permitir que las autoridades realicen su trabajo sin poner en riesgo a las personas ni a los propios insectos, que desempeñan un papel crucial en el ecosistema.