Exhortan a modificar leyes

SALTILLO, COAH.- La Diputada Luz Elena Morales presentó en el Congreso del Estado de Coahuila un exhorto al Congreso de la Unión para que se lleven a cabo las reformas necesarias que protejan a las trabajadoras del hogar y que de esta manera, tengan acceso a un crédito de vivienda como una de las prestaciones a las que tienen derecho por sus labores.

"Existe el artículo 146 de la Ley federal del Trabajo en el que señala que los patrones de las empleadas domésticas no están obligados a pagar dicha prestación ante el INFONAVIT, por ello las mujeres que se desempeñan en este tipo de trabajos no cuentan con el acceso a un hogar, pues no cuentan con el apoyo", detalló la legisladora.

De igual manera, Luz Elena Morales refirió que a pesar de las peticiones hacia el Gobierno Federal, los Diputado Federales han sido omisos para escuchar las necesidades de las mujeres que se desempeñan como trabajadoras del hogar: "Deben garantizar que ellas cuenten con las prestaciones sociales como lo es el IMSS y el INFONAVIT".

Por ora parte, la diputada Local señaló que aunque el INFONAVIT tiene un programa para que puedan acceder a una vivienda, hasta la fecha ni dicha dependencia, ni el Seguro Social o la Reforma Laboral lo abordan como un derecho: "Sí hay un avance con las aportaciones voluntarias, pero debe regularse legislativamente para que sea una obligación de los patrones aportar para que tengan las prestaciones".