Exige Piña a SIMAS más inversiones

La inversión que hace el SIMAS en Frontera no es suficiente, se requiere más para reparar tuberías y drenaje, el sistema regresa muy poco a los fronterenses en obras.

"Sí vamos a hacer un renacer de la ciudad que sea del lugar donde nació, que es la colonia Americana, fue primero que la Occidental y La Borja, cuando los vecinos son organizados es cuando más se avanza", comentó el alcalde Roberto Piña.

Mencionó ante vecinos que es importante establecer compromisos, los de Simas les han dicho que se deben 7 millones de pesos pero que no hay problema que cubra las calles y se liquida esa deuda, cuando tienen 400 millones de pesos de ingreso entre Frontera y Monclova que no se ven reflejados en inversión.

Señaló que asume su responsabilidad como presidente municipal y lo que le corresponde a él, pero se debe hacer un frente común.

Es necesario que se restablezca el sistema de drenaje en la colonia Americana, que se tenga certeza en que no se volverán a hundir las calles, de lo contrario se seguirán hediendo por más reparaciones que se hagan.

"No solo es esta calle, están las calles de la Sierrita en la calle y privada La Paz donde las bardas de las viviendas se están cayendo, el tema es que no estamos peleando pero cuando llega el recibo y no pagan de volada de cortan el servicio, a gente está pagando a SIMAS por un servicio y es quien debe resolver pero se esconden", comentó.

El alcalde dijo que es importante ver ese tema con la gente de SIMAS, Frontera le da arriba de 150 millones de pesos por año, ese dinero sale de los bolsillos de ciudadanos que merecen un buen servicio, de ahí sale lo que se paga a policías, trabajadores.

No hay drenaje abajo, el agua se penetra y empieza a afectar calles y viviendas, no se puede trabajar ahí reparar y al mes otra vez el problema, la tubería ya es muy vieja hay cavernas.