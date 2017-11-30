Exigen pago por desfalco a escuela

Frontera.- En especie, con aparatos nuevos para beneficio de la escuela, en efectivo o ya sea con la comprobación del gasto, es como la tesorera de la sociedad de padres de la escuela Sara Rendón deberá responder por el fraude de más de 19 mil pesos que generó y que ayer se le venció el plazo para corregir.

El caso se registró en la escuela Sara Rendón y en caso de no cumplir con ninguno de esos tres puntos, la sociedad de padres de familia de la región Centro, procederá a la denuncia penal ya que entonces se hablaría de un fraude o un robo cometido en agravio de los padres de familia.

Así lo indicó Javier Castillo, quien desde la semana pasada dio a conocer que son 19 360 pesos los que la tesorera de la sociedad de padres no ha comprobado a pesar de que se les dio un tiempo razonable para que respondiera por ese monto.

Explicó que se le dio como plazo hasta el día de ayer, primero para que entregara los documentos con lo que pudiera comprobar el gasto como se hizo saber en un principio, pues según los argumentos presentados había documentos de todo.

Pero de igual forma le dieron oportunidad de entregar el dinero, acción que tampoco hizo y por último que llevara a la escuela aparatos como computadoras o mini Split, pero al menos hasta el mediodía de ayer no había cumplido con nada de lo anterior.

Por eso, Javier Castillo dijo que tendrán que presentar la denuncia penal ante las autoridades correspondientes, porque evidentemente están ante un caso de robo que afecta al plantel y sobre todo a los padres de familia que con sacrificios o como pudieron pagaron las cuotas escolares y ahora no existe la cantidad señalada en las arcas de la sociedad de padres de familia.