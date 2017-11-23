Expulsará PAN a 15 miembros

Frontera.-Al menos 15 panistas activos, están en capilla por su abierta participación en las pasadas elecciones con otros partidos políticos, razón por la que el PAN abrió procesos de expulsión en su contra ante la llegada del nuevo proceso electoral para el 2018, buscando que ya no regresen a ese organismo político.

Como presidente del PAN municipal, Maurilio Romo dijo que están trabajando en base al estatuto ya que se marca claramente que aquellos que apoyen a otros partidos deben de ser dados de baja del partido.

Señaló que como dirigencia tienen la autoridad para realizar los procesos de expulsión de los 15 miembros activos que tienen plenamente identificados por haber participado con otros organismos durante las campañas pasadas.-

Dijo que hubo algunos que estuvieron abiertamente con el Partido Verde, otros con el PRI o el PT y que son en total 15 a los que se les está siguiendo el proceso de expulsión porque no se les permitirá que busquen formar parte de la planilla con la que el PAN buscara la alcaldía en 2018.

Incluso dijo que por su abierta participación en otros partidos con lo que traicionaron al PAN no existe la menor duda de que tienen que ser expulsados y que ya no serán recibidos en futuro.