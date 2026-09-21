Misa en Frontera: Hilario González brinda apoyo a familias de desaparecidos

Con una misa y un mensaje de aliento, el obispo de Saltillo, Hilario González Ortega, acompañó a familiares de personas desaparecidas provenientes de 16 estados del País, quienes participan en una jornada de búsqueda en Coahuila.

La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia del Verbo Encarnado, en Frontera, como parte de las acciones de acompañamiento que la Iglesia católica brinda a las familias durante su estancia en la entidad.

El apoyo de la Iglesia a las familias

El Obispo explicó que este tipo de encuentros se han realizado anteriormente en Saltillo y Torreón, y que este año las actividades contemplan también Monclova y Piedras Negras. Señaló que el objetivo es que las familias sepan que no están solas durante los días en que realizan sus investigaciones y labores de búsqueda.

"Es estar ahí acompañándolos, estar dándoles una palabra de aliento", expresó.

González Ortega reconoció que la desaparición de un familiar genera situaciones de tristeza y desesperación, además de afectar emocional y psicológicamente a quienes atraviesan por esta situación.

Detalles de la jornada de búsqueda

"Queremos que este tipo de acompañamiento, tener una misa, darles alojamiento, brindarles también el alimento durante esta semana en que ellos hacen sus investigaciones, pues que sepan que no están solos", señaló. Indicó que integrantes de las comunidades de la Iglesia están conscientes de la situación que enfrentan las familias y participan en las acciones de apoyo durante su estancia.

De esta manera, la parroquia del Verbo Encarnado se convirtió en un espacio de oración y acompañamiento para las familias que continúan buscando a sus seres queridos.