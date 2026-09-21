AHMSA: Hilario González Ortega llama a no olvidar a trabajadores en subasta

Ante la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para esta semana, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González Ortega, llamó a autoridades y empresarios involucrados a no olvidar a los trabajadores y sus familias.

El Obispo consideró como una señal positiva que existan empresas interesadas en participar en la subasta y expresó su deseo de que el proceso se concrete. "Hay candidatos, hay varias empresas que se están proponiendo para entrar en esta subasta. Esto es un buen signo, ojalá que se realice", señaló.

Sin embargo, destacó que el llamado principal es para quienes tienen participación en la toma de decisiones, a fin de que los trabajadores sean considerados una prioridad en la resolución de la situación de AHMSA. "Que no se les olvide a los trabajadores, que sea una prioridad en la resolución de su situación", expresó.

González Ortega reconoció que los trabajadores y sus familias enfrentan una situación de desesperación después de varios años de espera y de aplazamientos relacionados con la empresa. "Han sido muchos años de estar esperando, estar posponiendo. Repito, que esta esperanza no termine en desilusión", manifestó.

El representante de la Iglesia católica pidió que autoridades y empresarios tengan presente a quienes durante años contribuyeron al crecimiento de AHMSA. "No se les olvide a los trabajadores que fueron los que hicieron grande también esta empresa", afirmó.

González Ortega señaló que la Iglesia ha acompañado a los trabajadores durante este proceso y destacó la solidaridad de integrantes de las comunidades religiosas con las familias afectadas. Indicó que algunos trabajadores participan activamente en grupos y movimientos de la Iglesia, donde han encontrado espacios de acompañamiento.

¿Qué declaró el obispo sobre la crisis de AHMSA?

Sobre el impacto emocional que ha generado la crisis de AHMSA, reconoció que la incertidumbre puede provocar desesperanza, ansiedad, frustración, enojo e ira entre los trabajadores y sus familias. Ante esta situación, recomendó recurrir tanto a recursos espirituales como al acompañamiento de personas de confianza. Mencionó la oración y la meditación, además de buscar apoyo mediante la terapia y hablar con alguien de confianza para expresar las preocupaciones y emociones.

El Obispo señaló que el acompañamiento no debe limitarse a quienes forman parte de la Iglesia, pues consideró que la sociedad de Monclova ha mostrado solidaridad y sensibilidad ante la situación de los trabajadores. "Seamos o no seamos parte de la Iglesia, yo creo que toda la sociedad de aquí de Monclova está en esa disposición para ayudar", sostuvo.