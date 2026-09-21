Investigación de Contraloría retrasa nuevo director de Protección Civil en Frontera

El Municipio mantiene en pausa la designación de un nuevo director de Protección Civil, mientras la Contraloría concluye la investigación relacionada con la salida del anterior responsable y dos elementos más.

La administración municipal en espera de resultados

Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera, informó que por el momento el departamento se encuentra bajo la responsabilidad del secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, con apoyo de Felipe, asistente del área.

Explicó que ambos se mantienen al pendiente de la operación de Protección Civil, un departamento que requiere atención permanente debido a sus funciones las 24 horas del día, los siete días de la semana. "Daniel, como les digo, está de responsable junto con Felipe, está también él, el asistente que le está ayudando también ese departamento y pues bueno, ha estado funcionando bien con los cuidados que debemos de tener dentro de ese departamento porque es 24-7", señaló.

Investigación en curso por parte de la Contraloría

La Alcaldesa indicó que antes de definir quién ocupará la dirección esperarán el resultado de la investigación que realiza la Contraloría. "Vamos a esperarnos a ese resultado y ya sobre eso pedimos, ya vemos la manera qué es lo que va a pasar y ya a quién se irá a contratar, si hay necesidad de contratar", comentó.

Pérez Cantú confirmó que, además del director, otras dos personas presentaron su renuncia, por lo que la Administración Municipal analizará la situación una vez que concluya la investigación. La Alcaldesa señaló que, dependiendo de los resultados, se determinará si será necesario contratar nuevo personal y qué perfil deberá cubrir el puesto.