Felicita Hugo a los jóvenes

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde pelirrojo Hugo Iván Lozano Sánchez envió su felicitación a todos los jóvenes de San Buenaventura y los invito a perseguir sus sueños y metas.

Este 12 de Agosto al celebrar el Día Internacional de la Juventud, el alcalde aprovechó para anunciar un evento especial en su honor.

Desde el Ayuntamiento de San Buenaventura a través del Departamento de ICOJUVE seguirán festejando el Mes de la Juventud por lo que se tiene preparado un divertido Rally.

La regidora Laura Kariet Gallegos responsable del Instituto Coahuilense de la Juventud estará al pendiente de las inscripciones antes del miércoles 30 de agosto, fecha qué se tiene contemplada este concurso entre equipos de jóvenes.

Premios en efectivo serán destinados a los equipos ganadores en conmemoración a la juventud, fomentando la convivencia y el trabajo en equipo entre los jóvenes ya que el objetivo principal es promover la participación de este sector de San Buenaventura en una actividad masiva entre dos categorías de hombres y mujeres, la primera de 14 a 18 años y la segunda de 19 a 25 años.

Interesados inscribirse de lunes a viernes de 9-2 p.m. en este "Rally Juvenil" en la oficina ICOJUVE ubicada en Presidencia Municipal, informes en el 8661010826 y el 8661366805, cada equipo deberá ser de 7 integrantes al cual deberán ponerle nombre para identificarlos, quienes cumplan con cada una de las actividades dentro del rango a calificar, serán recompensados con atractivos premios en efectivo.

Primer lugar 3,000 pesos

Segundo lugar: 2,000 pesos

Tercer lugar 1,000 pesos