Festeja CBTA 30 años

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una serie de actividades, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 209 celebró los 30 años de su fundación.

Los alumnos del plantel ataviados con distintos disfraces recorrieron las principales calles de la ciudad bailando y cantando, a la vez que invitaban a los ciudadanos que los observaban a que se acercaran al contingente para que se sumaran a la fiesta.

Encabezó la fiesta la directora del plantel Gloria Martina Alonso Armendáriz seguida por los alumnos y personal docente.

Nos sentimos muy contentos con la respuesta de los alumnos y sabemos que la semana de aniversario será del todo positiva ya que además del carnaval tenemos conferencias en cuanto al fortalecimiento de los valores, de superación que serán de gran interés para los alumnos.

Este plantel, con 238 alumnos que se hacen cargo de su mantenimiento a la vez que se preparan en las carreras de Sistemas de Producción Agrícola, Sistema de Producción Pecuaria y Ofimática,.

Además, el Sistema Nacional de Bachillerato aprobó al plantel en el tercer nivel entregándole constancia en presencia del Cabildo, quedando pendiente el segundo nivel denominado Padrón de Buena Calidad.