CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- A menos de una semana de su realización, el Festival del Globo 2026 en Cuatro Ciénegas fue pospuesto debido a las condiciones climatológicas adversas previstas para el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, decisión que generó inconformidad entre visitantes foráneos que ya habían reservado habitaciones para asistir al evento.

A través de un comunicado, los organizadores informaron que la determinación se tomó para priorizar la seguridad de las familias, visitantes, participantes y personas involucradas en el desarrollo del festival.

Reprogramación del Festival

Asimismo, anunciaron que será este lunes 23 de noviembre cuando den a conocer oficialmente las nuevas fechas para la celebración, así como las indicaciones para solicitar el reembolso de los boletos a quienes no puedan asistir en la reprogramación.

Aunque los organizadores aseguraron que el festival continúa en pie y únicamente cambiará de fecha, la decisión tomó por sorpresa a personas que tenían previsto viajar a Cuatro Ciénegas durante ese fin de semana.

Entre los inconformes se encuentran visitantes de otros municipios y estados que ya habían realizado reservaciones de habitaciones para los días del evento, por lo que cuestionaron que también se tome en cuenta su situación y las afectaciones económicas que representa modificar sus planes con tan poca anticipación.

Impacto en Visitantes

Los visitantes esperan que, además de las indicaciones para la devolucion de boletos, se brinde información clara sobre las alternativas para quienes contrataron hospedaje y otros servicios turísticos con motivo del festival.

La postergación representa un cambio en la agenda turística del Pueblo Mágico, que esperaba recibir a familias y visitantes durante tres días de actividades relacionadas con el espectáculo de globos aerostáticos.

Los organizadores agradecieron la comprensión del público y reiteraron que buscan realizar el Festival del Globo en condiciones que permitan disfrutar la experiencia con seguridad.