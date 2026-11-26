Las denuncias por violencia contra las mujeres en Coahuila registraron un incremento de 10%, mientras que las atenciones subsecuentes aumentaron entre 20 y 30%, informó Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres en el estado.

La funcionaria explicó que estas cifras reflejan que más mujeres están perdiendo el miedo a denunciar y acuden a las instituciones para solicitar ayuda, además de continuar con los procesos de acompañamiento psicológico, jurídico y social.

Señaló que, aunque las atenciones de primera vez presentan una ligera disminución de entre 4 y 5% respecto al año anterior, el aumento en las consultas posteriores demuestra que las usuarias mantienen el seguimiento de sus casos.

Aumento en denuncias y atenciones

Valdés destacó que la violencia familiar continúa entre las principales problemáticas que requieren atención, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre instituciones, sociedad civil y empresas para prevenir y atender estos casos.

Explicó que una mujer que atraviesa una situación de violencia necesita más que una sola visita para recibir apoyo, pues dependiendo de las circunstancias puede requerir acompañamiento durante dos, tres o hasta seis meses.

Entre los mecanismos disponibles se encuentran los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, los Centros Libres, las instancias municipales de atención y los Puntos Violeta, donde pueden recibir orientación de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas.

Importancia de la atención continua

La secretaria reiteró el llamado a no normalizar ningún tipo de violencia y acercarse a las instituciones incluso cuando se considere que la situación es menor, a fin de conocer las alternativas de protección y atención disponibles.

Indicó que, al cierre de 2026, la dependencia prevé superar las 100 mil atenciones a mujeres a través de las instancias estatales y municipales.

La funcionaria también recordó que las mujeres que atraviesen una situación de riesgo pueden solicitar apoyo mediante el número de emergencias 911.