Filtros antialcohol permanentes en Frontera: Sara Pérez lo confirma

Los filtros antialcohol continuarán de manera permanente los viernes y sábados en Frontera, como parte de las acciones del Ayuntamiento para prevenir accidentes viales y evitar pérdidas humanas relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol.

Los filtros antialcohol se implementarán los fines de semana en Frontera.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú confirmó que estos operativos se mantendrán durante los fines de semana y exhortó a la población a utilizar un conductor designado cuando salga a reuniones o establecimientos donde consuma bebidas alcohólicas.

Señaló que, aunque estas medidas pueden generar molestias entre las personas a quienes se les retira el vehículo o son detenidas durante las revisiones, su objetivo principal es proteger la integridad de los ciudadanos.

Advirtió que conducir después de consumir alcohol, independientemente del grado de intoxicación, incrementa el riesgo de sufrir accidentes que pueden terminar con consecuencias fatales.

Sara Pérez Cantú exhorta a la población a usar conductores designados.

Por ello, pidió a los automovilistas evitar manejar si han ingerido bebidas alcohólicas y no transportar envases abiertos dentro de los vehículos, ya que también pueden ocasionar problemas durante los operativos.

La Presidenta Municipal agregó que, además de los filtros antialcohol, su administración reforzará las acciones de proximidad social en las colonias, en coordinación con Seguridad Pública.

Como parte de este programa, las actividades comenzarán el viernes en la colonia San Miguel, donde se realizarán labores de acercamiento con los habitantes. La Alcaldesa adelantó que acompañará a los elementos policiacos durante el arranque.

Instalación de cámaras de videovigilancia fortalecerá la seguridad en Frontera.

Asimismo, informó que ya comenzó la instalación de las cámaras de videovigilancia contempladas para la ciudad, con el propósito de fortalecer la seguridad y ampliar la capacidad de vigilancia en distintos sectores.

Pérez Cantú reiteró que los operativos preventivos continuarán y pidió a los ciudadanos colaborar con las autoridades mediante decisiones responsables al conducir.