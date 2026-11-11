Instalan pino monumental y villa navideña en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Comenzaron los trabajos de instalación del monumental pino navideño en la Plaza Principal de Monclova, como parte de los preparativos de Villa Magia Coahuila 2026, proyecto que convertirá este espacio en uno de los principales atractivos durante la temporada decembrina.

Proceso de Instalación del Pino Monumental

El montaje de la estructura requiere maniobras especiales, debido al tamaño y peso de sus componentes, por lo que los trabajadores deben operar maquinaria y ensamblar las piezas con precisión.

Para reforzar las labores de instalación del árbol y de la villa navideña, se espera la llegada de trabajadores procedentes de la Ciudad de México. El pino está compuesto por diversas piezas alusivas a juguetes mexicanos que llegan desarmados y son ensamblados directamente en el lugar.

Actividades de Villa Magia Coahuila

Una vez concluido el montaje, continuarán los trabajos de decoración e iluminación para dar forma a la estructura monumental.

Villa Magia Coahuila es un proyecto impulsado por el Gobierno del Estado para ofrecer espacios de convivencia y recreación familiar durante la Navidad, mediante escenarios temáticos, figuras monumentales, eventos navideños y diversas actividades alusivas a las fiestas decembrinas.

Estas actividades reúnen cada año a cientos de familias, que acuden a disfrutar de los atractivos, recorrer los espacios decorados y participar en las celebraciones que buscan fortalecer la convivencia durante esta temporada.