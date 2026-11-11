Dejan Chiapas para compartir su fe en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Con apenas 15 y 20 años, Lady Bertha Hernández Martínez y Alexia Matías Bravo dejaron su natal Chiapas para llegar a Monclova y compartir el mensaje del Evangelio a través de visitas a parroquias y la difusión de literatura religiosa.

Ambas forman parte de la congregación Misioneras Servidoras de la Palabra y aseguran que su labor responde a un llamado de Dios para llevar la buena noticia a distintas ciudades y acercar a más personas a la fe católica.

Durante su estancia en la Región Centro, las jóvenes recorren las parroquias de Monclova y promueven la revista Inquietud Nueva, una publicación que utilizan como herramienta de evangelización y que contiene temas dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

La labor misionera en Monclova

Sus páginas abordan asuntos relacionados con la realidad actual, la fe guadalupana y las tradiciones religiosas. Entre sus contenidos de noviembre se encuentran el recuerdo de los difuntos, la costumbre de llevar flores a las tumbas y las celebraciones de las posadas.

Para las misioneras, la literatura también representa una oportunidad para transmitir valores, reflexionar sobre la vida y acercar a las personas a Dios. Sin embargo, reconocen que compartir el Evangelio no siempre es sencillo.

Alexia comentó que su experiencia en el norte del país ha sido complicada, pues considera que existe una necesidad de fortalecer la fe y recuperar el interés por la vida espiritual.

Durante sus recorridos también han identificado situaciones sociales que, desde su perspectiva, requieren atención, como el acoso que enfrentan algunos menores y los problemas que afectan a los jóvenes, incluido el suicidio.

Ante estas circunstancias, consideran que la formación de valores debe comenzar en casa, donde los padres tienen un papel fundamental en la educación de sus hijos y en la transmisión del respeto y los principios.

Desafíos en la evangelización

Aunque no tienen una fecha definida para concluir su estancia en Monclova, ambas explicaron que los integrantes de su congregación pueden ser enviados a distintas ciudades durante determinados períodos, de acuerdo con las necesidades de su labor misionera.

A sus 20 y 15 años, Alexia y Lady encontraron en el servicio religioso una forma de dedicar su juventud a compartir sus creencias. Desde Chiapas hasta Coahuila, su objetivo es continuar anunciando el Evangelio y acercar el mensaje de Cristo a quienes encuentren en su camino.