Fomenta San Buena cultura vial

San Buenaventura, Coahuila.- San Buenaventura mantiene una cultura vial amigable Gracias a la sociedad que de forma responsable atiende las indicaciones de los señalamientos y funcionarios de la dirección de Transporte y Vialidad donde la figura del Tránsito ha sido respetada.

Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón y en esta ciudad el Director de Transporte y Vialidad Jesús Garza junto a los tránsitos realizaron actividades como entrega de trípticos con recomendaciones de las autoridades para la conducción efectiva en la vía pública.

“Don Agapito Franco” el atento tránsito de la ciudad de las mujeres bellas hizo la entrega de los trípticos junto a sus compañeros con la finalidad de ayudar a los peatones y evitar que sean víctimas de un incidente que ponga en riesgo su integridad.

En dicha información de forma pictórica se exponen los derechos y obligaciones escritos en los reglamentos de tránsito, con recomendaciones básicas para conducirse con responsabilidad como peatón en la vía pública, lo mismo que automovilistas.

Destaca entre otras reglas de tránsito que los Niños y adultos mayores no deben caminar solos o cruzar las calles sin supervisión adecuada, en caso de ser necesario cruzar, deberán hacerlo en los pasos peatonales y en las esquinas preferentemente las que están marcadas en los cuatro puntos del primer cuadro de San Buenaventura.

Las calles de San Buenaventura en las colonias y avenidas son muy amplias por ello se recomienda la supervisión y respeto a señalamientos, evitar cruzar en una calle curva ya que es una de las acciones más peligrosas debido a que el conductor tiene un punto ciego y difícilmente identifica al peatón.

También se tienen las banquetas con pintura que identifica área de estacionamiento disponible a los automovilistas, personas con discapacidad o rampas que es por donde deben pasar caminando las personas ya que las banquetas están diseñadas para que sólo los peatones hagan uso de ellas.

El respeto y cordialidad entre tránsitos, automovilistas y peatones son necesarios para convivir de manera armoniosa entre la ciudadanía respetando las normas que ayuden a fomentar una cultura vial para el bien de todos como se ha hecho en esta ciudad donde hay incluso señalamientos del pase uno a uno entre conductores.