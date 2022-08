Frontera | Denuncian a hijo de Rogelio Ramos

FRONTERA., COAH.- Por el delito de violencia familiar el juez fijó una medida cautelar extensiva de 60 días para que Rogelio "N", hijo del ex acalde Rogelio Ramos Sánchez, se abstenga de acercarse a su ex exposa Heidy Serrato, su hijo y la familia de ella, luego de interponer una denuncia por las agresiones sufridas presuntamente por quien fuera su pareja.

Teresa Moreno, madre de la afectada mencionó que durante esta primer audiencia precautoria se le solicitó al presunto agresor de su hija que se abstuviera de cualquier tipo de comunicación personal o por medio de redes sociales, incluso no puede tener comunicación ni por intermediarios pues de lo contrario se podría proceder a un arresto.

Dijo que esta medida se tendrá que respetar durante el proceso de investigación del caso, es por ello que si se llegaran a encontrar en algún lugar, Rogelio "N" tiene la obligación de retirarse sin acercarse a ella o a su familia.

La Madre de Heidy dijo que luego de la última agresión que su hija sufrió cuando se encontraba en un bar el pasado 23 de julio y el agresor se acercó a ella, le dio un codazo y después la siguió hasta su domicilio para reñir en el lugar con ella y su familia, Heidy se encuentra muy afectada, por lo que solicitarán que se le brinde apoyo psicológico.

"Desde la última agresión que mi hija sufrió no duerme, come muy poco, está triste, deprimida, está muy mal, incluso está muy apenada por que las agresiones que sufrió a manos de su ex. Pareja fueron del conocimiento público, razón por la que luego de que el proceso concluya, se le buscará ayuda profesional".

ANTECEDENTE.

El pasado 23 de marzo ambos se encontraban en un bar y sin motivo alguno agredió a Heidy, la ofendió verbalmente y le da un empujón, por lo que ella le da una bofetada y él le da golpes e la cabeza, por lo que los guardias del lugar tuvieron que intervenir y escoltarla a ella hasta su automóvil.

El agresor a bordo de otro vehículo, da vuelta y golpea el auto de Heidy de lo cual existen fotografías y video, para luego golpear el auto con un bate de béisbol.

La madre de la joven mencionó que ante esta situación, interpuso la denuncia ante el MP así como en el empoderamiento de la mujer y responsabilizó al hijo del ex. Alcalde Rogelio Ramos de cualquier cosa que pueda pasarle a Heidi y su familia.