Frontera | Llama PRONNIF a cuidar a niños

FRONTERA., COAH.- Importante es proteger la salud y la integridad de nuestros niños durante estas vacaciones, lo anterior informó Norma Leija titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia quien exhortó a los padres de familia a proteger a los niños durante estas vacaciones.

"En vacaciones es muy común que existan accidentes o descuidos dentro y fuera del hogar, sin embargo, los padres de familia deben de extremar precauciones sobre todo si salen a vacacionar a algún lugar donde existan adultos en estado de ebriedad o desconocidos".

Mencionó que, si las personas salen con sus hijos a vacacionar, deben estar en todo momento cuidándolos para evitar accidentes de fatales consecuencias y sobre todo es importante no dejarlos a expensas de desconocidos que pueden atentar contra su integridad física o sexual.

Leija Martínez explicó que durante los periodos vacaciones es de vital importancia que los padres de familia brinden protección y atención en los niños, sobre todo de esos pequeños que tienen que quedarse en casa debido a que ambos progenitores trabajan.

"Sabemos que hay padres de familia que por trabajo no saldrán de vacaciones y que son sus hijos quienes tendrán que quedarse solos en casa debido a que por ahora no hay clases en las escuelas, es por ello que deben tener comunicación constante con los pequeños y dejarlos a cargo solo de personas de su entera confianza, ya que el riesgo puede existir y más si los niños no tienen quien los proteja durante el horario laboral de sus padres".