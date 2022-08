Frontera | "No más abusos del SIMAS": Piña

FRONTERA., COAH.- En puerta está la próxima reunión de consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, siendo uno de los temas que pondrá sobre la mesa el Alcalde Roberto Clemente Piña Amaya la solicitud al sistema de dejar de abusar de los usuarios que por alguna razón dejaron de pagar sus convenios y a quienes sus deudas fueron regresadas a la cantidad original, aun cuando habían ya cubierto la mayor parte de ellas.

La gente se sigue quejando, hay una agresión por medio de los convenios que la gente hacer y si por la falta de recursos se les dificulta pagar una letra, toda su deuda regresa, lo cual es injusto y genera molestia entre la comunidad, quienes dicen que les cancelan los convenios aun con la falta de agua que priva en el municipio.

Existe molestia entre la población, no es justo que se utilice a los usuarios cautivos para "clavarles el diente" y cobrables de más, lo que se tiene que hacer es ir por quienes no pagan el agua pero con quienes están intentando regularizarse no se debe de ejercer presión de ese tipo y mucho menos quitarles el recurso que ya habían dado solo porque se retrasan en el pago del dichoso convenio, afirmó el edil.

Comentó que no se debe lastimar la economía de las personas y mucho menos si estas están haciendo un esfuerzo por sacar adelante sus cuentas, toda vez que la mayoría de la gente presenta problemas económicos y se están recuperando de la pandemia, por lo que no se les debe presionar y menos abusar quitándoles su dinero y dejándolos con la deuda inicial.