Frontera | Protestarán por Aarón

FRONTERA., COAH.- Será el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana cuando familiares del joven Aarón Israel Medina Castillo se manifestarán en la plaza del escultista con la intención de exigir justicia y celeridad en la resolución del caso del motociclista que fue embestido por un conductor de taxi el pasado 19 de junio y quien víctima de las lesiones falleciera cinco días después.

Fue la tía de Aarón, Gabriela Medina Sifuentes quien solicitó el apoyo de la comunidad en general, asegurando que la familia pide justicia, pues mientras la madre y la familia de Aarón se encuentran sumidos en la tristeza, el presunto culpable del fallecimiento del joven de 20 años se encuentra libre y solo cuidado por un brazalete electrónico.

"Exigimos justicia porque queremos evitar que otra familia sufra lo que estamos sufriendo, mi cuñada la madre de Aarón está muy triste, no sale de su casa, no come, no puede volver a su vida porque desde la fecha en que mi sobrino falleció ella no puede salir adelante, lo cual es injusto, ya que el caso debe resolverse a la brevedad posible".

Medina Sifuentes aseguró que existen pruebas de que el taxista que embistió a su sobrino se encontraba ebrio y se pasó el rojo al momento del accidente, por tal motivo existen justica y sobre todo una investigación completa de este caso, toda vez que el presunto responsable huyó del lugar, dejando a su sobrino tendido sobre el pavimento y visiblemente lesionado.

El domingo nos vamos a manifestar y queremos que la comunidad nos apoye para que se pueda hacer justica en este caso, mi familia está devastada, mi cuñada no puede superar la pérdida de su hijo, quien era un joven de tan solo 20 años, estudioso, trabajador, un muy buen ser humano y sobre todo un hijo bueno al que amaba como si fuera un niño pequeño y quien ya no regresará más a su hogar por el descuido de una persona ebria al volante.