Frontera | Suma plantón más quejosos

FRONTERA., COAH.- En tan solo 24 horas los ciudadanos que se encuentran realizando un plantón al exterior de las oficinas de SIMAS en este municipio, han recibido de vecinos de diversas colonias más de 150 recibos con cobros excesivos, lo anterior informó Rosa María Martínez, manifestante y miembro de ciudadanos en movimiento.

"No vamos a levantar el plantón porque somos muchos los afectados y hasta que la gerencia de SIMAS realice un acuerdo con nuestras autoridades municipales veremos al posibilidad de levantarlo, esto previo convenio y reducción del costo de los recibos que llegaron durante este mes, los cuales resultaron excesivamente altos".

Los manifestantes comentaron que existen afectados que anteriormente recibían recibos por 30, 50 y 60 pesos por ser pensionados, sin embargo estos se incrementaron a 150, 200 y 300 pesos, mientras que a otros les llegaron de mil 500 a 3 mil pesos en el lapso de un mes.

Doña Rosa mencionó que notaron que desde que la dependencia colocó los medidores, comenzó el alza de los costos del recibo y no por el alto consumo, pues anteriormente tenían agua día y noche y aun así el cobro no era mucho, pero son los medidores los que marcan incluso cuando pasa el aire por la tubería o cuando pasan los camiones por la calle.

"Revisamos varios medidores y se mueven aunque no existan llaves abiertas, no estamos en desacuerdo con el tandeo ni con la reducción de presión, pero ya que recibamos agua solo dos veces por semana, muy poca y el costo sea alto, eso no se va a permitir".

