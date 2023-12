Frontera de las ciudades más limpias

FRONTERA COAH.- Posicionada entre las ciudades más limpias del Estado, Frontera cerrará el presente año a tambor batiente en materia de Limpieza, sostuvo el director de Servicios Primarios, Américo Castilla, quien dijo estar satisfecho con los logros alcanzados durante el presente año.

El 2023, dijo, se siguieron paso a paso las instrucciones giradas por el alcalde Roberto Piña Amaya, mismas que estuvieron orientadas a mantener siempre limpia la ciudad desde sus colonias, así como todas sus calles, plazas, bulevares, camellones y avenidas.

"Tenemos 120 personas las que hacen la limpieza en Frontera, entre choferes, operadores de camiones, los muchachos que andan levantando el bote de basura, los que andan en los contenedores, los que andan barriendo los boulevares, los que andan limpiando las plazas, todos traen la camiseta bien puesta", dijo.

Dio a conocer que durante la temporada decembrina es mucha la basura que se recoge, pero en la Navidad se genera mucho más basura, "Frontera en un día normal son 90 toneladas de basura, son 36 mil toneladas anuales, pero del 24 al 26 de diciembre se duplica la cantidad de basura", subrayó.

"El 24 ahora cayó en día domingo y yo me vi en la necesidad de citar a la mitad del personal a laborar, pero cuál fue mi sorpresa que muchos me hablaron para decirme ¿porqué no me citaste a mí?, de ese tamaño es el compromiso y el esfuerzo de todos en esta área, y en base a ello son los resultados que hoy tenemos", dijo el funcionario municipal.

Ahora con el día 31 se va a replicar el ejercicio, pero ahora trabajará el cincuenta por ciento que no lo hizo el 24 para dar oportunidad de que una parte descanse, dijo.

Cabe hacer mención que este año se adquirieron 3 camiones de recolección, dos sistemas de recolección una por boteo y por contenedores por medio del Patronato, camiones que nos hacían mucha falta pues con los que estábamos trabajando, estaban muy obsoletos, batallábamos mucho, de hecho, era incosteable el mantenimiento, simple y sencillamente estarle echando 20 litros de aceite diarios es un consumo que no se podía sostener económicamente, expuso.

Durante el presente año, dijo, se atendieron mil 482 reportes ciudadanos, mismos que fueron atendidos satisfactoriamente; se pintaron más de 11 mil metros lineales en bulevares y principales avenidas de la ciudad, todo esto es con el esfuerzo de la gente.

Dijo sentirse muy contento por los resultados obtenidos , porque gracias al esfuerzo, Frontera está posicionada dentro de las ciudades más limpias en el Estado, de ahí que seguirán realizando diariamente un esfuerzo para seguir en esta posición.

Por parte de imagen urbana, se pintaron los camellones y en materia de forestación se cierra el año con más de 2 mil siembras en la ciudad, boulevares, plazas de la Occidental, 8 de enero, panteón dolores en donde se sembraron más de 200 encinos siempre verdes, plaza las Torres, boulevard Aviación, Jardines del Aeropuerto y en el corredor gastronómico donde también se sembraron algunos otros así como también en las plazas de la colonia Morelos.