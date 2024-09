Frontera de las mejores ciudades del país

FRONTERA COAH-.Una encuesta nacional de la reconocida casa Mitofsky ha posicionado a Frontera entre las primeras 150 ciudades del país con la mejor administración municipal. Para el alcalde Roberto Piña, este logro tiene una razón clara: el trabajo y compromiso de los trabajadores sindicalizados que residen en Frontera, quienes, según sus palabras, no solo trabajan para el municipio, sino para sus familias y su comunidad.

"El equipo sindicalizado de Frontera no tiene comparación. Estas personas no solo trabajan para el ayuntamiento, lo hacen para sus hijos, sus esposas, su hogar, y eso se refleja en los servicios que prestan, desde la limpieza hasta la pavimentación y el alumbrado. Lo hacen de manera excelente", comentó Piña durante un evento reciente.

El alcalde recordó que, al iniciar su administración, escuchó de los propios trabajadores sobre los problemas que surgían cuando las cosas no se hacían correctamente. "Entendimos el mensaje y nos comprometimos a que todo se realizara dentro del margen de la legalidad", afirmó.

Piña, quien tiene una amplia experiencia en la coordinación de trabajadores, mencionó su tiempo en Monclova, donde supervisaba a 360 empleados de limpieza. "A pesar de que ya no trabajo ahí, muchos de ellos me siguen llamando ´jefe´ cuando me ven en la calle, lo cual agradezco profundamente. Esto me ha enseñado que la clave del éxito está en la coordinación y el respeto mutuo con los trabajadores".

El alcalde también se mostró defensor del sindicalismo, resaltando su importancia para garantizar derechos y beneficios colectivos. "Creo en el sindicalismo que lucha por logros alcanzados que benefician a todos", declaró.

A tan solo tres meses de concluir su administración, Roberto Piña expresó su profundo agradecimiento hacia los trabajadores sindicalizados de Frontera, reconociendo su valiosa contribución al bienestar de la ciudad.