Frontera: Denuncia a Bancoppel ama de casa

FRONTERA., COAH.- Estafada por la empresa Bancoppel una ama de casa del municipio de Frontera denunció esta situación, debido a que le habían realizado una transferencia por un total de 785 pesos de una tarjeta Santander a la del banco en mención, sin embargo al querer hacer uso del efectivo, este como por arte de magia había desaparecido, situación que causó molestia en la usuaria de la institución.

Claudia Velázquez Ledezma habitante de la colonia Borja dijo que al descubrir que en su cuenta no se encontraba la transferencia que utilizaría para realizar una compra, acudió en primera instancia al banco Santander, donde no le dieron una solución a su problema, pues le dijeron que probablemente una caída del sistema había provocado que su dinero quedara en el aire, por lo que la devolución se realizaría en un lapso de entre 30 y 45 días.

"Me bloquearon la tarjeta y fue esa mi molestia, porque no en Bancoppel ni en Santander me dieron una resolución o devolución inmediata de mi efectivo, el cual iba a utilizar para realizar una compra en el municipio de Monclova".

La afectada comentó que estos fraudes digitales parecen ser constantes, pues luego de esta situación, de nueva cuenta recibió por parte de su madre un deposito por una cantidad de 800 pesos, la cual para evitar problemas transfirió a la cuenta de su hermana de nombre Edith, quien tampoco la recibió, siendo Bancoppel el responsable en las dos situaciones.

"Fuimos a Bancoppel y nos dieron que se tardaría de 12 a 30 días para regresarnos este dinero lo cual no es justo, porque uno usa las tarjeras para recibir dinero y luego resulta que nadie se hace responsable de los depósitos, esto es muy común pues existen afectadas de estas formas de crédito quienes reciben dinero del extranjero el cual en muchas de las ocasiones tampoco reciben de inmediato, pues la tienda los "marea" por más de un mes sin que nadie ponga atención a estos asuntos".