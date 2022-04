Frontera: Es "Chuyito" el Soldado por un Día

FRONTERA., COAH.- Buscando un acercamiento entre los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y la comunidad en general, se llevó a cabo la mañana de ayer la ceremonia cívica de Soldado por un día, donde el pequeño Jesús Antonio Estrada Guajardo fue condecorado como elemento honorario del 105 Batallón.

Gerardo Reyes Fuentes, Coronel de Infantería del Estado Mayor Presidencial dijo que es importante buscar un acercamiento con niños cuyo sueño es pertenecer a las fuerzas federales, esto como miembros de la SEDENA.

Fue el pequeño Jesús Antonio, habitante del municipio de Castaños, quien mencionó que para él fue de mucha alegría el ser condecorado en un evento cívico como un elemento honorario de las fuerzas castrenses, situación que aunque había soñado, no pensó que se hiciera realidad.

"El Comandante me envió una invitación y yo nunca pensé que además de invitarme a su lugar de trabajo me entregara también un uniforme que pude portar durante la ceremonia, me gusta la labor que realizan ayudando a la comunidad en general, cuidando su seguridad y siendo una parte importante del estado mexicano".

Comentó que como niño es importante superar sus miedos, buscando ser valiente ante cualquier obstáculo que se presente, siendo sus abuelos el pilar más fuerte y sobre todo las personas que le enseñaron a no temer y a trabajar para superar cualquier obstáculo.

El pequeño Jesús dijo que todo lo que los niños sueñen se puede logar, siempre y cuando se le ponga muchas ganas, no se tenga miedo y sobre todo tengan valentía para poder lograr eso y todo lo que se propongan.

Es importante mencionar que esta actividad se estará realizando con apoyo de las instituciones educativas, padres de familia y autoridades municipales, quienes buscan niños especiales para que sean parte de esta condecoración del soldado por un día.