Frontera: Llaman a cuidar la salud mental

FRONTERA., COAH.- La salud mental es de suma importancia y sobre todo después de la pandemia en que la mayoría de las personas vivieron soledad, enfermedad, falta de empleo y recursos económicos, lo que deriva en suicidios los cuales según estadísticas se han duplicado en este año.

María Eugenia Esquivel Ríos, especialista en salud mental dijo que es necesario buscar el apoyo profesional cuando se esté pasando por una crisis, siendo el cambio de comportamiento, soledad, hábitos alimenticios y de sueño el principal indicador de que algo no está bien con una persona.

Mencionó que son los pensamientos depresivos profundos, la sensación de soledad y sufrimiento, la causa más común de suicidios, siendo quienes viven apartados de sus familias quienes más buscan salir de sus problemas por la llamada puerta falsa.

Explicó que si los familiares o amigos detectan en una persona signos de alarma, deben de buscar acompañamiento de forma inmediata con la intención de evitar que la persona busque o intente suicidarse.

"Hoy en día los suicidios no distinguen estrato social, la salud mental debe de cuidarse porque es un tema que puede salvar o hundir a las personas si no les prestan la debida atención, es por ello que en este tipo de post pandemia, se debe estar cerca de familiares y amigos que requieran compañía o que tengan algún problema, esto para evitar que atenten contra su vida solo por sentirse solos o no tener donde refugiarse cuando los aquejan los problemas".