Oscar Ríos informa sobre recaudación catastral histórica en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Municipio de San Juan de Sabinas alcanzó una cifra récord en la recaudación catastral durante el primer mes del año, al sumar cerca de 2 millones de pesos, algo nunca antes registrado en la historia local.

Este resultado se logró principalmente gracias al pago de Industrial Minera México, que aportó alrededor de 1 millón 300 mil pesos, además de los ingresos provenientes del impuesto predial de los ciudadanos.

Esto lo dio a conocer en entrevista, el presidente municipal, Oscar Ríos Ramírez, poco antes de iniciar el recorrido del Operativo "Abrigo" en la Villa de San Juan de Sabinas.

El edil reconoció que diciembre representó un mes complicado para la administración, aunque destacó que con el respaldo del Gobierno del Estado y la participación de la comunidad se ha logrado avanzar en la recuperación financiera.

Ríos Ramírez subrayó la importancia de que la ciudadanía comprenda que el pago del predial se traduce directamente en obras de infraestructura, como alumbrado público, mejoramiento de vialidades e imagen urbana.

"El pueblo está respondiendo porque ve el trabajo que se está haciendo por el municipio, y eso nos motiva a seguir trabajando", expresó.

Entre los proyectos anunciados, el alcalde informó que se pavimentará un tramo del camino que conecta la colonia Los Filtros con la colonia Amelia Rodríguez, además de rehabilitar la calle Futura arteria, que por años ha estado en malas condiciones.

Asimismo, adelantó que se prevé recarpetear un tramo de la carretera Nueva Rosita-Múzquiz, desde la base de Bomberos hasta la rotonda donde se ubican las antiguas vías del ferrocarril, obras que calificó como prioritarias bajo el lema de un gobierno "Hombro con Hombro, Mano con Mano" contando con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Finalmente, el edil recordó que este sábado concluye el descuento del 15 por ciento en el pago del predial, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir hoy a las oficinas de tesorería para realizar el pago, donde serán atendidos debidamente.

Con ello, aseguró, se continuará fortaleciendo la capacidad del municipio para emprender más proyectos en beneficio de la población.

Importante destacar que, en el mes de febrero se aplicará un descuento del 10 por ciento en el pago del predial.