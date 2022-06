Frontera: Pide Roberto Piña ´limpia´ en Simas

FRONTERA., COAH.- Como alcalde lo único que pido es que gente extraña saque las manos del sistema de agua, no se vale que un tema tan delicado se politice ni que personas como el ex. Alcalde Alfredo Paredes y Ricardo López Campos anden diciendo que ellos son los encargados del Sistema de Agua porque no lo vamos a permitir, dijo el Alcalde Roberto Piña en un video que se virilizó en redes sociales.

"No jueguen con la inteligencia de la gente de Frontera y saquen las manos del sistema de agua, queremos un sistema que vea por los intereses de la ciudadanía, saquen las manos y pónganse a trabajar"

El edil dijo en exclusiva para La Voz radio, que no se vale que se busque desestabilizar SIMAS con un fin político ni que sea la gente de los municipios las que resulten afectadas de esta situación.

"En Frontera no podemos dejar de lado el problemas del agua porque tenemos más de 40 colonias con desabasto, somos un municipio que tenemos tuberías de más de 50 años de antigüedad y una gran cantidad de fugas, pero esos son temas en que deban inmiscuirse gente que nada tiene que ver con esta problemática".

Sobre el video que circuló en redes sociales, el edil dijo que se realizó con la intención de que respeten la autonomía municipal y que se busque una solución real al problema del agua, lo cual realizará el próximo mes cuando tome posesión del consejo de SIMAS; siendo su propósito el auditar a la dependencia, asegurando que 350 millones de pesos ingresan anualmente y por ello se debe transparentar el uso de los recursos.

En cuanto a la posibilidad de incluir más personas al Consejo de SIMAS, el edil fue tajante al señalar que si se llegaran a requerir sería miembros de la comunidad para evitar la politización de la toma de decisiones ya que son los habitantes de Monclova y Frontera los que sufren por el desabasto.

Dijo que se realizará una revisión minuciosa de las cuentas y se exigirá que se deje a Monclova y Frontera la autonomía municipal en la toma de decisiones del consejo, asegurando que su homónimo de Monclova también está de acuerdo con esta decisión.