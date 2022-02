Frontera: Suman más ex empleados a denuncia

FRONTERA., COAH.- Hasta el próximo miércoles tiene la administración encabezada por el alcalde Roberto Piña para dar una respuesta a los ex trabajadores del municipio quienes exigen el pago de su terminación, la cual en total asciende a más de 4.5 millones de pesos, de lo contrario, acudirán al supremo tribunal de conciliación y arbitraje para dar a conocer la situación y que se emita un veredicto legal.

Alain Obed Mendoza Peña, ex apoderado jurídico de la administración presidida por Florencio Siller Linaje, dijo que son un total de 38 trabajadores los que no recibieron su liquidación y quienes llevarán hasta las últimas consecuencias el proceso legal en contra de la presente administración, asegurando que la ley en su artículo 123, el código municipal y la ley de Servidores públicos los respalda para exigir el pago de liquidación o la restitución en el cargo que ostentaban.

“O nos paga o nos reinstala en nuestro trabajo en la presidencia, nosotros concluimos una administración y por ley debimos recibir una liquidación, esto lo marca el código municipal y no es el ex. Alcalde Florencio Siller quien tiene la deuda sino el municipio, por lo cual nuestro recurso pasa a ser un pasivo de la presidencia heredado, el cual debe cubrirse para evitar juicios laborales en contra de la administración”.

Dijo que si para el jueves el apoderado jurídico de la actual administración no da respuesta a las peticiones de los ex trabajadores, acudirán al tribunal de conciliación para dar inicio al proceso de desahogo de pruebas y que se dicte un laudo, proceso en el que el alcalde Roberto Piña puede ampararse pero de no hacerlo procederán a embargar la administración municipal.

