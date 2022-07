Frontera: Tratan de extorsionar por redes

FRONTERA., COAH.-"Tenemos miedo por el robo de identidad en redes sociales, hace unos días estaba dialogando con familiares que tengo en Estados Unidos, ellos me saludaron por vía Whatsapp y ayer me volvieron a saludar pero esta vez por mensajería de Facebook pidiéndome unos datos para supuestamente enviarme una paquetería, sin embargo algo no me gustó y revisé de donde provenían los mensajes y eran de Iztapalapa México".

Jovita Yaneth Torres Estrada dijo que luego de contestar estos mensajes comenzaron a llamarle de un número con lada 971 la cual no corresponde a Houston Texas sino a Iztapalapa México desde donde recibió luego de esto llamadas para extorsionarla.

"No es posible que estos delincuentes además de robar nuestras identidades en redes sociales también tengan nuestros números, yo sé que es gente que posiblemente llama desde los penales en otros estados pero aun así tenemos temor porque así como tienen acceso a nuestras redes también lo hacen con nuestros contactos y fotos, información que utilizan para robarnos la identidad y cometer ilícitos".

Torres Estrada alertó a los miembros de la comunidad para que no caigan en estas llamadas de extorción pues si bien hacen el contacto vía facebook, Whatsapp y teléfono celular, en la mayoría de las ocasiones la gente no está en el estado y los municipio, por lo que quieren obtener dinero por medio de meter miedo e intimidar a las personas.

La afectada dijo que espera el apoyo de las autoridades por medio de la policía cibernética para conocer quién y de qué forma obtuvieron acceso a sus datos en redes sociales y por teléfono, temiendo por el mal uso que puedan hacer de ellos.