Fuera la Diana Laura de programa de escrituración

FRONTERA., COAH.- La Directora municipal de la Tenencia de la Tierra dijo que por el momento los vecinos de la colonia Diana Laura no pueden participar en los programas de escrituración debido a que se desconoce aún el fallo emitido por el juez sobre la propiedad de dos sectores de la colonia en mención.

Guadalupe Huitrón mencionó que hace un mes aproximadamente el doctor Jorge Alberto Cárdenas aseguró que ya el juez había deliberado a su favor y que era el quien tenía la legitima propiedad de la colonia Diana Laura, por lo que los vecinos tendrían que pagar entre 10 mil y 50 mil pesos para cubrir el costo de sus predios, sin embargo los vecinos se negaron a hacerlo.

Mencionó que también la familia de Jesús Solís aseguraba que el pleito legal había sido ganado por ellos, sin embargo, ellos no cobrarían ningún monto económico a los vecinos, quienes cubrieron el pago de sus terrenos desde hace más de 20 años, sin embargo en este tiempo no han podido escriturar su propiedad.

Explicó que el acuerdo que se realizó con el Estado si la colonia era del Doctor Cárdenas fue que se pagaría en parcialidades el costo por cada uno de los predios, pero hasta el momento la tenencia de la tierra municipal no ha recibido ningún oficio legal que compruebe quien es el verdadero propietario.

Por tal razón, por ahora los vecinos no pueden tramitar su escritura porque el municipio no ha recibido ningún documento, por lo que más de 800 predios del tercero y cuarto sector no se pueden legalizar hasta que termine el litigio, ya que han sido vendidos incluso varias veces sin que nadie pueda hasta el momento asegurar la propiedad del lugar.