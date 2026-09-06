San Buenaventura: Javier Flores anuncia cambio de tubería por fugas de agua

SAN BUENAVENTURA, Coah.- Ante las constantes fugas registradas en la calle Nuevo León, de la colonia 16 de Abril, el Ayuntamiento de San Buenaventura sustituirá la línea de agua potable, con una inversión cercana a los 200 mil pesos.

El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que en lo que va del año se han registrado alrededor de 33 fugas considerables en este sector, situación que atribuyó a la antigüedad de la infraestructura.

"En lo que va del año ya van 33 fugas considerables que tenemos ahí", señaló.

Explicó que el municipio ya estableció comunicación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para realizar el cambio de la tubería y colocar una nueva línea que permita reducir las fallas recurrentes.

"Ya platicamos con la gente de SIMAS para hacer el cambio de esa línea y meterla nueva. Van a ser cerca de 200 mil pesos en esa línea", indicó.

Flores Rodríguez señaló que esta obra forma parte de los proyectos que se encuentran en preparación para atender sectores donde las redes de agua potable han llegado al final de su vida útil y requieren una renovación.

Agregó que también se contempla trabajar en la suspensión y cambio de otras líneas que presentan daños constantes debido a su antigüedad, con el objetivo de fortalecer el sistema de agua y saneamiento del municipio.

El alcalde destacó que estas acciones buscan atender de manera preventiva la infraestructura que presenta mayores problemas y recuperar áreas que requieren intervención para mejorar el servicio a los habitantes.